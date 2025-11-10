«Салават Юлаев» и «Лада» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 10 ноября. Матч пройдет на льду «Уфа-Арены» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Лада» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Башкортостана трансляция будет на телеканале «БСТ» (начало трансляции — в 19.00 по местному времени).

Уфимская команда набрала 20 очков в 23 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. Тольяттинцы с 17 очками в 24 играх располагаются на 10-й строчке на «Западе».

Матч «Салават Юлаев» — «Лада» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс