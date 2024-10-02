«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» на выезде победил «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале FONBET чемпионата КХЛ.

«Куньлунь» одержал вторую победу подряд — 29 сентября китайский клуб в Санкт-Петербурге обыграл СКА со счетом 5:4. Команда набрала 10 очков за 11 матчей и идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (12 баллов после 9 игр) занимает пятую позицию на «Востоке»