«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Салават Юлаев» и «Куньлунь» сыграют в чемпионате КХЛ
«Салават Юлаев» и «Куньлунь» проведут матч ФОНБЕТ чемпионат КХЛ во вторник, 1 октября. Встреча пройдет на «Уфа-Арене» в столице Башкортостана, начало — в 17.00 по московскому времени.
Транслировать матч «Салават Юлаев» — «Куньлунь» в прямом эфире будет канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Также смотреть прямой эфир можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» (контент сервиса доступен по подписке).
Кроме того, противостояние в Уфе будет показывать телеканал «БСТ» (начало эфира в 18.45 по местному времени) для жителей региона.
Следить за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Куньлунь» можно в матч-центре сайта «СЭ».
В этом сезоне КХЛ уфимцы провели 8 матчей и набрали 12 очков, у «Куньлуня» — 10 матчей и 8 очков.
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|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|- : -
|1.10
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
|1.10
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|
Сочи – Северсталь
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