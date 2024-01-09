«Куньлунь» обыграл «Салават Юлаев» и прервал восьмиматчевую серию поражений
«Куньлунь» на выезде победил «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1. Игра прошла на стадионе «Уфа-Арена»,
За китайский клуб забили Джемель Смит и Цзян Фу. У команды из Уфы единственный гол на счету Ивана Дроздова.
«Куньлунь» прервал восьмиматчевую серию поражений и поднялся на девятое место (38 очков в 50 матчах) в турнирной таблице «Запада». «Салават Юлаев» находится на третье строчке «Востока» с 63 баллами в 48 играх.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Дж. Смит — 5 (бол., Граовац, С. Фу), 16:52 — 0:1. Дроздов — 18 (Хмелевский), 17:38 — 1:1. С. Фу — 6 (П. Фу, Фрэм), 22:53 — 1:2.
Вратари: Ежов (56:01 — 59:19, 58:48) — Джурасик.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 36 (15+8+13) — 27 (11+7+9).
Судьи: Кулаков, Фатеев.
9 января. Уфа. Уфа-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|50
|32
|18
|70
|2
|Авангард
|47
|31
|16
|65
|3
|Сал. Юлаев
|48
|30
|18
|63
|4
|Трактор
|50
|27
|23
|59
|5
|Автомобилист
|50
|27
|23
|59
|6
|Лада
|49
|24
|25
|58
|7
|Ак Барс
|47
|27
|20
|56
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|51
|9
|Амур
|47
|21
|26
|50
|10
|Нефтехимик
|50
|20
|30
|49
|11
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|12
|Адмирал
|47
|14
|33
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|32
|16
|68
|2
|Спартак
|49
|30
|19
|67
|3
|Динамо М
|48
|31
|17
|66
|4
|СКА
|48
|31
|17
|64
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|47
|25
|22
|54
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Куньлунь РС
|50
|16
|34
|38
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|34
|9.01
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|5 : 3
|9.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
|1 : 2
|9.01
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|5 : 3
|9.01
|18:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|9.01
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|9.01
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|9.01
|19:30
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|9.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -