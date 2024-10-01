«Салават Юлаев» пропустил 5 шайб за период и проиграл «Куньлуню»
«Куньлунь» на выезде победил «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.
Первые два гола в этой встрече забили игроки уфимской команды Данил Алалыкин и Джошуа Ливо. В третьем периоде гости сравняли счет благодаря дублю Тайлера Граоваца, а затем вышли вперед усилиями Лукаса Локхарта, Дэнни О'Ригана и Хадсона Элинюка.
«Куньлунь» одержал вторую победу подряд — 29 сентября китайский клуб в Санкт-Петербурге обыграл СКА со счетом 5:4. Команда набрала 10 очков за 11 матчей и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» (12 баллов после 9 игр) опустился на шестую позицию на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:5 (0:0, 2:0, 0:5)
Голы: Алалыкин — 1 (бол., Сучков, Ефремов), 23:23 — 1:0. Ливо — 5 (Хафизуллин, Хмелевский), 36:28 — 2:0. Граовац — 3 (С. Фу, Локхарт), 47:23 — 2:1. Граовац — 4 (Йип, Кленденинг), 50:50 — 2:2. Локхарт — 2 (бол.), 53:41 — 2:3. О`Риган — 1 (бол., Юрчо, Якупов), 54:05 — 2:4. Элинюк — 1 (п.в., Локхарт), 59:47 — 2:5.
Вратари: Самонов (Вязовой, 54:05, 58:41 — 59:47) — Кейзер.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 29 (12+12+5) — 31 (5+9+17).
Судьи: Овчинников, Спирин.
1 октября. Уфа. Уфа-Арена.
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