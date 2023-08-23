«Салават Юлаев»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды
Полное название: Хоккейный клуб «Салават Юлаев»
Год основания: 1961
Главный тренер: Виктор Козлов
Капитан: Григорий Панин
Домашний стадион (вместимость): «Уфа-Арена» (8522 зрителя)
«Салават Юлаев» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Барыса» 2 сентября в 14:00 (мск).
Результат «Салавата Юлаева» в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 86 очками. Команда Виктора Козлова уступила в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Адмиралу» (2-4).
Календарь «Салавата Юлаева» в сезоне КХЛ 2023 / 2024
2 сентября, в субботу, в Астане на «Барыс-Арене» «Салават Юлаев» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса». Игра начнется в 14:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Салават Юлаев» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Северстали» (начало в 17:00). Команда Виктора Козлова выступает в Западной конференции дивизиона Чернышова.
Календарь «Салавата Юлаева» в сентябре 2023 года
2 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Салават Юлаев»
4 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
6 сентября. Тольятти. «Лада Арена». «Лада» — «Салават Юлаев»
11 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Металлург»
14 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — Ак Барс"
18 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Торпедо»
20 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
22 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Автмобилист»
24 сентября. Казань «Татнефть-Арена». «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
27 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Трактор»
29 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Металлург»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
Состав «Салавата Юлаева» на сезон 2023 / 2024
Вратари
31 — Александр Самонов
35 — Семен Вязовой
50 — Илья Ежов
Защитники
2 — Павел Коледов
3 — Алексей Василевский
11 — Григорий Панин
29 — Семен Луговяк
32 — Сергей Варлов
33 — Михаил Науменков
48 — Евгений Бирюков
63 — Динар Хафизуллин
73 — Ярослав Цулыгин
Нападающие
86 — Александр Шаров
51 — Вячеслав Лещенко
65 — Владислав Ефремов
7 — Матвей Гуськов
19 — Иван Дроздов
41 — Николай Кулемен
55 — Александр Хмелевский
68 — Артем Пименов
71 — Данил Башкиров
72 — Егор Сучков
87 — Глеб Кузьмин
88 — Даниил Огирчук
92 — Алексей Пустозеров
93 — Сергей Шмелев
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Салавата Юлаев» в разделе сайта «СЭ».
КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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