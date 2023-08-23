«Салават Юлаев»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Основная информация о ХК «Салават Юлаев» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Салават Юлаев»

Год основания: 1961

Главный тренер: Виктор Козлов

Капитан: Григорий Панин

Домашний стадион (вместимость): «Уфа-Арена» (8522 зрителя)

«Салават Юлаев» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Барыса» 2 сентября в 14:00 (мск).

Результат «Салавата Юлаева» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 86 очками. Команда Виктора Козлова уступила в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Адмиралу» (2-4).

Календарь «Салавата Юлаева» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Астане на «Барыс-Арене» «Салават Юлаев» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса». Игра начнется в 14:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Салават Юлаев» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Северстали» (начало в 17:00). Команда Виктора Козлова выступает в Западной конференции дивизиона Чернышова.

Календарь «Салавата Юлаева» в сентябре 2023 года

2 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Салават Юлаев»

4 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

6 сентября. Тольятти. «Лада Арена». «Лада» — «Салават Юлаев»

11 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Металлург»

14 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — Ак Барс"

18 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Торпедо»

20 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

22 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Автмобилист»

24 сентября. Казань «Татнефть-Арена». «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

27 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Трактор»

29 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Металлург»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

Состав «Салавата Юлаева» на сезон 2023 / 2024

Вратари

31 — Александр Самонов

35 — Семен Вязовой

50 — Илья Ежов

Защитники

2 — Павел Коледов

3 — Алексей Василевский

11 — Григорий Панин

29 — Семен Луговяк

32 — Сергей Варлов

33 — Михаил Науменков

48 — Евгений Бирюков

63 — Динар Хафизуллин

73 — Ярослав Цулыгин

Нападающие

86 — Александр Шаров

51 — Вячеслав Лещенко

65 — Владислав Ефремов

7 — Матвей Гуськов

19 — Иван Дроздов

41 — Николай Кулемен

55 — Александр Хмелевский

68 — Артем Пименов

71 — Данил Башкиров

72 — Егор Сучков

87 — Глеб Кузьмин

88 — Даниил Огирчук

92 — Алексей Пустозеров

93 — Сергей Шмелев

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Салавата Юлаев» в разделе сайта «СЭ».

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