«Салават Юлаев» и форвард Шаров расторгли контракт

«Салават Юлаев» объявил об уходе нападающего Александра Шарова. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Ранее «СЭ» сообщал, что форвард будет обменян в «Автомобилист» на денежную компенсацию.

29-летний россиянин в этом сезоне набрал 20 (8+12) очков в 37 матчах FONBET чемпионата КХЛ. Ранее Шаров играл за «Сибирь» и «Ладу».