"Салават Юлаев" и "Авангард" объявили составы на шестой матч серии

Стали известны составы "Салавата Юлаева" и "Авангарда" на шестой матч финальной серии Восточной конференции. После пяти игр счет в серии 3:2 в пользу "Авангарда" (4:3 ОТ, 4:1, 1:5, 4:2, 2:3 ОТ)
Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
Наш состав на 6 матч серии #АВГСЮЛ 🔥 #КубокГагарина 🏆 pic.twitter.com/8GbZKff0Gj– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 8 апреля 2019 г.
Наш состав на шестой матч серии с "Салаватом Юлаевым".– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 8 апреля 2019 г.
До игры – час.#СЮЛАВГ pic.twitter.com/zdPk7ZwUIF
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