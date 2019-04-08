16:15 | Хоккей — КХЛ

"Салават Юлаев" и "Авангард" объявили составы на шестой матч серии

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Стали известны составы "Салавата Юлаева" и "Авангарда" на шестой матч финальной серии Восточной конференции. После пяти игр счет в серии 3:2 в пользу "Авангарда" (4:3 ОТ, 4:1, 1:5, 4:2, 2:3 ОТ)

Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

 

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