"Салават Юлаев" и "Авангард" объявили составы на шестой матч серии

Стали известны составы "Салавата Юлаева" и "Авангарда" на шестой матч финальной серии Восточной конференции. После пяти игр счет в серии 3:2 в пользу "Авангарда" (4:3 ОТ, 4:1, 1:5, 4:2, 2:3 ОТ)

Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.