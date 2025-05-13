«Салават Юлаев» готовит предложения по изменению правил в КХЛ

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов на пресс-конференции рассказал, что в клубе не являются сторонниками единого формата судейства в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ.

«Уже готовим предложения по изменению правил. Регулярка — это одно, а плей-офф — другое. Я сторонник того, чтобы эту разницу оставить. Если она направлена на интерес к хоккею. Должны быть судьи, которые правильно понимают, что такое хорошо, а что такое плохо для развития хоккея в КХЛ», — сказал Баширов.

«Салават Юлаев» закончил борьбу в плей-офф КХЛ, проиграв в полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотиву» (1-4).