«Салават Юлаев» дома проиграл «Автомобилисту»
19:58
«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Георгий Белоусов, Брукс Мэйсек, Алексей Макеев и Анатолий Голышев. У хозяев шайбу забросил Родион Амиров.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Голы: Белоусов — 2 (бол., Дацюк, Голышев), 3:33 — 0:1. Мэйсек — 4 (бол., Холланд), 24:00 — 0:2. Макеев — 8 (бол., Мамкин), 30:19 — 0:3. Голышев — 6 (бол., Белоусов, Геноуэй), 34:02 — 0:4. Амиров — 3 (бол., Мухамадуллин), 54:10 — 1:4.
Вратари: Скрынник — Коварж.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 24 (11+3+10) — 29 (7+15+7).
Судьи: Букин, Юдаков.
30 сентября. Уфа. «Уфа-Арена».