«Салават Юлаев» — «Динамо»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» начнется в 14.30 мск
«Салават Юлаев» и «Динамо» в субботу, 28 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе. Начало — 14.30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Салават Юлаев» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Салават Юлаев» набрал 27 очков и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Динамо» 31 балл, команда находится на 3-м месте Западной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|25
|14
|11
|32
|2
|Ак Барс
|22
|15
|7
|32
|3
|Лада
|25
|13
|12
|31
|4
|Автомобилист
|24
|13
|11
|28
|5
|Сал. Юлаев
|22
|13
|9
|27
|6
|Авангард
|22
|12
|10
|27
|7
|Трактор
|24
|12
|12
|26
|8
|Сибирь
|22
|11
|11
|25
|9
|Амур
|23
|9
|14
|24
|10
|Нефтехимик
|22
|9
|13
|23
|11
|Барыс
|24
|7
|17
|21
|12
|Адмирал
|21
|6
|15
|15
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|2
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|3
|Динамо М
|22
|15
|7
|31
|4
|Торпедо
|23
|14
|9
|30
|5
|ЦСКА
|23
|12
|11
|26
|6
|Сочи
|22
|12
|10
|25
|7
|СКА
|22
|12
|10
|24
|8
|Динамо Мн
|20
|10
|10
|23
|9
|Северсталь
|21
|8
|13
|20
|10
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|19
|11
|Витязь
|24
|7
|17
|16
Результаты / календарь
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27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
|28.10
|10:00
|
Амур – Витязь
|4 : 2
|28.10
|13:30
|
Сибирь – ЦСКА
|- : -
|28.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Динамо М
|- : -
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