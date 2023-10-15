В воскресенье «Салават Юлаев» дома в Уфе сыграет против минского «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет 15 октября на территории спортивной арены «Уфа Арена», начало — в 14.30 по московскому времени.

Онлайн-платформа «Кинопоиск» покажет видеотрансляцию матча «Салават Юлаев» — «Динамо» Мн. Начало — в 14.15. Посмотреть прямой эфир встречи также можно будет на официальном сайте КХЛ.

Следить за самыми главными событиями игры «Салават Юлаев» — «Динамо» Мн можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Уфимцы с 20 очками занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Динамовцы располагаются на восьмой строчке с 18 баллами на Западе.

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