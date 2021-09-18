«Салават Юлаев» продлил победную серию до 7 матчей, обыграв минское «Динамо»

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал Маркус Гранлунд, которому ассистировал Теему Хартикайнен.

Таким образом, «Салават Юлаев» продлил свою победную серию на старте сезона до 7 матчей. Для минчан это поражение стало третьим в регулярке.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Гранлунд — 2 (Хартикайнен), 32:47 — 1:0.

Вратари: Метсола (9:55 — 10:29) — Колосов (19:55 — 20:00, 59:37).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (9+11+6) — 21 (6+11+4).

Судьи: Гофман, Наумов.

18 сентября. Уфа. Уфа-Арена.