«Салават Юлаев» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Салават Юлаев» и ЦСКА сыграют в чемпионате КХЛ 7 декабря
«Салават Юлаев» и ЦСКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 7 декабря. Матч пройдет на льду «Уфа-Арены» в Уфк и начнется в 14.30 по московскому времени.
Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — ЦСКА в матч-центре нашего сайта.
Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Уфы могут смотреть трансляцию на канале «БСТ».
В сезоне КХЛ-2025/26 «Салават Юлаев» провел 33 матча и набрал 29 очков, предыдущим соперником уфимцев были «Ак Барс» (4:1).
У ЦСКА — 34 игры и 35 очков, армейцы перед матчем в Уфе победили «Трактор» (3:2).
Матч «Салават Юлаев» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|5
|3
|11
|4
|Барыс
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|Салават Юлаев
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|Автомобилист
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|10
|5
|СКА
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|1
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|4
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|7
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|2
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|8
|Шанхай Дрэгонс
|5
|3
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|6
|9
|Северсталь
|7
|2
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|10
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|Торпедо НН – Сочи
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|24.09
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|Северсталь – Автомобилист
|- : -
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