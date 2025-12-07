«Салават Юлаев» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Салават Юлаев» и ЦСКА сыграют в чемпионате КХЛ 7 декабря

«Салават Юлаев» и ЦСКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 7 декабря. Матч пройдет на льду «Уфа-Арены» в Уфк и начнется в 14.30 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Салават Юлаев» — ЦСКА в матч-центре нашего сайта.

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Уфы могут смотреть трансляцию на канале «БСТ».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Салават Юлаев» провел 33 матча и набрал 29 очков, предыдущим соперником уфимцев были «Ак Барс» (4:1).

У ЦСКА — 34 игры и 35 очков, армейцы перед матчем в Уфе победили «Трактор» (3:2).

Матч «Салават Юлаев» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс