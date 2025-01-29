«Салават Юлаев» был заинтересован в канадском защитнике Бэрри, который сейчас играет в «Калгари»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» прокомментировал интерес в минувшее межсезонье к канадскому защитнику Тайсону Бэрри, который сейчас выступает за «Калгари».
— Да, был вариант. Насколько реально было его привезти? Очень реально. Мы направляли его агенту свои предложения и проекты контракта. Шло обсуждение. Надеялись на этот трансфер. Потом игроку поступило предложение из НХЛ, и он принял решение остаться в Северной Америке. Не знаю, может быть, сейчас бы он принял другое решение.
— То есть он в последний момент отказался ехать, получается?
— Принципиального отказа не было. Просто у него появилось предложение в НХЛ, которое поступило к нему не сразу. Мы стали искать дальше. Всегда хочется подписать иностранца, который был бы яркой личностью, ярким игроком. Если уж приглашать легионера, то уж точно достойного.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|39
|12
|80
|2
|Северсталь
|50
|32
|18
|65
|3
|Спартак
|48
|29
|19
|64
|4
|Динамо М
|49
|30
|19
|63
|5
|ЦСКА
|48
|27
|21
|62
|6
|СКА
|49
|28
|21
|61
|7
|Динамо Мн
|47
|25
|22
|56
|8
|Торпедо
|49
|23
|26
|54
|9
|Куньлунь РС
|49
|22
|27
|48
|10
|Витязь
|49
|19
|30
|43
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|33
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|52
|32
|20
|70
|2
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|3
|Сал. Юлаев
|49
|31
|18
|65
|4
|Ак Барс
|48
|31
|17
|64
|5
|Металлург Мг
|50
|30
|20
|64
|6
|Авангард
|48
|25
|23
|53
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|50
|15
|35
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
|29.01
|16:30
|
Авангард – Сал. Юлаев
|- : -