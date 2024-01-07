«Салават Юлаев» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ
«Салават Юлаев» дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:3.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Салават Юлаев» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимцы одержали третью победу подряд.
«Барыс» с 39 очками — на 11-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|48
|30
|18
|66
|2
|Сал. Юлаев
|47
|30
|17
|63
|3
|Авангард
|46
|30
|16
|63
|4
|Автомобилист
|49
|27
|22
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|46
|26
|20
|54
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|51
|9
|Амур
|46
|20
|26
|48
|10
|Нефтехимик
|48
|19
|29
|47
|11
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|12
|Адмирал
|46
|14
|32
|38
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|32
|15
|68
|2
|Спартак
|48
|30
|18
|66
|3
|Динамо М
|47
|30
|17
|64
|4
|СКА
|47
|31
|16
|63
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|46
|24
|22
|52
|7
|Северсталь
|47
|22
|25
|51
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Витязь
|47
|15
|32
|36
|10
|Куньлунь РС
|48
|15
|33
|36
|11
|Сочи
|48
|14
|34
|34
Результаты / календарь
25.12
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27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
|7.01
|13:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|2 : 5
|7.01
|13:00
|
Трактор – Локомотив
|1 : 3
|7.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|5 : 3
|7.01
|17:00
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|- : -
|7.01
|17:00
|
Динамо М – Спартак
|- : -
|7.01
|17:00
|
СКА – Металлург Мг
|- : -
|7.01
|17:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
|7.01
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -
|7.01
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
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