«Салават Юлаев» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» победил «Барыс» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:4.

У гостей 4 (2+2) набрал Шелдон Ремпал. По три очка на счету Девина Броссо (2+1) и Дина Стюарта (1+2). У гостей голы забили Макс Уиллман, Майкл Веккьоне и Райли Уолш.

«Салават Юлаев» набрал 27 очков и поднялся на девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» с 27 очками опустился на десятую позицию на «Востоке».