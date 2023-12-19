Трансляция игры КХЛ «Салават Юлаев» — «Барыс» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск

19 декабря «Салават Юлаев» дома на «Уфа-Арене» сыграет с «Барысом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча в Уфе начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния КХЛ «Салават Юлаев» — «Барыс» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Прямой эфир начнется в 16.45 мск.

Следить за ключевыми событиями игры «Салавата Юлаева» и «Барыса» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Салават Юлаев» тренера Виктора Козлова занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 50 баллами. «Барыс» Галыма Мамбеталиева находится на 12-й строчке с 31 очком.

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