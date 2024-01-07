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Сегодня, 16:52

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс»

Руслан Минаев
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«Салават Юлаев» дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев дубли оформили Матвей Гуськов и Джошуа Лейво. По две голевые передачи отдали Алексей Пустозеров и Александр Шаров. У гостей шайбы забросили Самат Данияр, Даниил Апальков и Энтони Камара.

«Салават Юлаев» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимцы одержали третью победу подряд.

«Барыс» с 39 очками — на 11-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)

Голы: Сучков — 7 (Шаров, Башкиров), 4:17 — 1:0. Ливо — 10 (Дроздов, Ефремов), 23:54 — 2:0. Ливо — 11 (бол.), 32:17 — 3:0. Камара — 13 (бол., Старченко, Шестаков), 38:46 — 3:1. Пименов — 7 (Гуськов, Науменков), 39:59 — 4:1. Данияр — 2 (Камара, Шалапов), 45:33 — 4:2. Гуськов — 2 (Пустозеров, Шаров), 50:34 — 5:2. Апальков — 4, 59:52 — 5:3.

Вратари: Ежов — Шутов.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 51 (15+26+10) — 28 (11+6+11).

Судьи: Дударов, Светилов.

7 января. Уфа. Уфа-Арена. 8487 зрителей

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 48 30 18 66
2 Сал. Юлаев 47 30 17 63
3 Авангард 46 30 16 63
4 Автомобилист 49 27 22 59
5 Лада 49 24 25 58
6 Трактор 49 26 23 57
7 Ак Барс 46 26 20 54
8 Сибирь 48 21 27 51
9 Амур 46 20 26 48
10 Нефтехимик 48 19 29 47
11 Барыс 48 16 32 39
12 Адмирал 46 14 32 38
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 32 15 68
2 Спартак 48 30 18 66
3 Динамо М 47 30 17 64
4 СКА 47 31 16 63
5 Торпедо 47 28 19 59
6 ЦСКА 46 24 22 52
7 Северсталь 47 22 25 51
8 Динамо Мн 46 20 26 45
9 Витязь 47 15 32 36
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11 Сочи 48 14 34 34
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