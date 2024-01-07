«Салават Юлаев» обыграл «Барыс»
«Салават Юлаев» дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.
У хозяев дубли оформили Матвей Гуськов и Джошуа Лейво. По две голевые передачи отдали Алексей Пустозеров и Александр Шаров. У гостей шайбы забросили Самат Данияр, Даниил Апальков и Энтони Камара.
«Салават Юлаев» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимцы одержали третью победу подряд.
«Барыс» с 39 очками — на 11-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Голы: Сучков — 7 (Шаров, Башкиров), 4:17 — 1:0. Ливо — 10 (Дроздов, Ефремов), 23:54 — 2:0. Ливо — 11 (бол.), 32:17 — 3:0. Камара — 13 (бол., Старченко, Шестаков), 38:46 — 3:1. Пименов — 7 (Гуськов, Науменков), 39:59 — 4:1. Данияр — 2 (Камара, Шалапов), 45:33 — 4:2. Гуськов — 2 (Пустозеров, Шаров), 50:34 — 5:2. Апальков — 4, 59:52 — 5:3.
Вратари: Ежов — Шутов.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 51 (15+26+10) — 28 (11+6+11).
Судьи: Дударов, Светилов.
7 января. Уфа. Уфа-Арена. 8487 зрителей
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
|48
|30
|18
|66
|2
|Сал. Юлаев
|47
|30
|17
|63
|3
|Авангард
|46
|30
|16
|63
|4
|Автомобилист
|49
|27
|22
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|46
|26
|20
|54
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|51
|9
|Амур
|46
|20
|26
|48
|10
|Нефтехимик
|48
|19
|29
|47
|11
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|12
|Адмирал
|46
|14
|32
|38
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|32
|15
|68
|2
|Спартак
|48
|30
|18
|66
|3
|Динамо М
|47
|30
|17
|64
|4
|СКА
|47
|31
|16
|63
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|46
|24
|22
|52
|7
|Северсталь
|47
|22
|25
|51
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Витязь
|47
|15
|32
|36
|10
|Куньлунь РС
|48
|15
|33
|36
|11
|Сочи
|48
|14
|34
|34
|7.01
|13:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|2 : 5
|7.01
|13:00
|
Трактор – Локомотив
|1 : 3
|7.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|5 : 3
|7.01
|17:00
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|- : -
|7.01
|17:00
|
Динамо М – Спартак
|- : -
|7.01
|17:00
|
СКА – Металлург Мг
|- : -
|7.01
|17:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
|7.01
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -
|7.01
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -