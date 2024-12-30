«Салават Юлаев» разгромил «Барыс», Ливо сделал хет-трик

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«Салават Юлаев» дома разгромил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:0.

Хет-трик оформил Джошуа Ливо, гол и две результативные передачи на счету Шелдона Ремпала.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Уфимский клуб набрал 56 очков и занимает первое место в таблице Восточной конференции.

«Барыс» с 23 очками — на 11-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы: Ливо — 24 (Тодд, Хафизуллин), 0:25 — 1:0. Тодд — 11 (Уилсон, Цулыгин), 11:11 — 2:0. Зоркин — 3 (Сучков, Ефремов), 18:33 — 3:0. Ливо — 25 (бол., Ремпал), 26:26 — 4:0. Ливо — 26 (Ремпал), 39:41 — 5:0. Ремпал — 15 (мен., Зоркин, Ефремов), 49:37 — 6:0.

Вратари: Вязовой — Шутов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 45 (18+14+13) — 17 (2+8+7).

Судьи: Акузовский, Васильев.

30 декабря. Уфа. Уфа-Арена.