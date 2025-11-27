«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в матче с 11 голами, Ремпал набрал 4 очка

«Салават Юлаев» дома обыграл «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:4.

4 (2+2) очка набрал форвард уфимцев Шелдон Ремпал. По 3 очка набрали Девин Броссо (2+1) и Дин Стюарт (1+2). Еще по одной шайбе забросили Джек Родуолд и Артем Пименов.

У гостей отличились Макс Уиллман, Майкл Веккьоне и Райли Уолш.

«Салават Юлаев» (27 очков) поднялся на девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (27 очков) опустился на десятую позицию на «Востоке».

В следующем матче астанинцы 29 ноября на выезде сыграют с «Металлургом». «Салават Юлаев» 1 декабря в гостях встретится с ЦСКА.