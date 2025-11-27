«Салават Юлаев» и «Барыс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 27 ноября. Матч пройдет на льду «Уфа-Арены» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей регионов команд трансляция также пройдет на канале «БСТ» (в Уфе) и канале Qazsport (в Астане).

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В регулярном чемпионате-2025/26 «Салават Юлаев» провел 29 матчей и набрал 25 очков. У «Барыса» — 30 игр и 27 очков. Уфимцы в предыдущей встрече сезона обыграли «Нефтехимик» (3:1), а астанинцы уступили «Авангарду» (2:5).

Матч «Салават Юлаев» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс