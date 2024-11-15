«Салават Юлаев» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Салават Юлаев» примет «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ». В Уфе игру будет показывать канал «БСТ», в Астане — «Qazsport».
С ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Барыс» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В этом регулярном чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» набрал 31 очко в 23 играх. «Барыс» провел 25 игр и набрал 16 очков. В предыдущих матчах «Салават Юлаев» победил «Ладу» (3:1), а «Барыс» — «Нефтехимик» (2:1ОТ).
В этом сезоне команды встречались 16 октября. В той игре победу одержали уфимцы (3:2).
Матч «Салават Юлаев» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|15:30
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Сибирь – Динамо М
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Сал. Юлаев – Барыс
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Ак Барс – СКА
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Сочи – Куньлунь РС
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Витязь – Динамо Мн
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