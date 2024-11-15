«Салават Юлаев» победил «Барыс» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» дома победил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе уфимской команды шайбы забросили Артем Пименов, Деннис Ян, Шелдон Ремпал и Александр Шаров. У казахстанцев отличился Максим Мухаметов.

«СЮ» занимает 3-е место в Восточной конференции после 24 матчей, набрав 33 очка. «Барыс» находится на 11-м месте с 16 баллами в 26 игр.

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Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Пименов — 3 (бол., Ремпал, Цулыгин), 12:44 — 1:0. Ян — 5 (Ливо, Зоркин), 21:20 — 2:0. Ремпал — 11 (буллит), 53:13 — 3:0. Мухаметов — 2 (Королев, Омирбеков), 54:28 — 3:1. Шаров — 5 (бол., Хафизуллин, Набиев), 57:33 — 4:1.

Вратари: Вязовой — Шутов.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (10+11+14) — 20 (7+7+6).

Судьи: Гашилов, Дударов.

15 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».