«Салават Юлаев» победил «Барыс» в матче КХЛ
«Салават Юлаев» дома победил «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
В составе уфимской команды шайбы забросили Артем Пименов, Деннис Ян, Шелдон Ремпал и Александр Шаров. У казахстанцев отличился Максим Мухаметов.
«СЮ» занимает 3-е место в Восточной конференции после 24 матчей, набрав 33 очка. «Барыс» находится на 11-м месте с 16 баллами в 26 игр.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Пименов — 3 (бол., Ремпал, Цулыгин), 12:44 — 1:0. Ян — 5 (Ливо, Зоркин), 21:20 — 2:0. Ремпал — 11 (буллит), 53:13 — 3:0. Мухаметов — 2 (Королев, Омирбеков), 54:28 — 3:1. Шаров — 5 (бол., Хафизуллин, Набиев), 57:33 — 4:1.
Вратари: Вязовой — Шутов.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 35 (10+11+14) — 20 (7+7+6).
Судьи: Гашилов, Дударов.
15 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|23
|5
|48
|2
|Спартак
|26
|17
|9
|37
|3
|СКА
|27
|16
|11
|34
|4
|Динамо М
|26
|15
|11
|33
|5
|ЦСКА
|24
|12
|12
|31
|6
|Торпедо
|27
|13
|14
|31
|7
|Северсталь
|25
|15
|10
|30
|8
|Динамо Мн
|25
|13
|12
|28
|9
|Витязь
|26
|12
|14
|25
|10
|Сочи
|24
|9
|15
|20
|11
|Куньлунь РС
|26
|8
|18
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|26
|18
|8
|39
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Сал. Юлаев
|24
|16
|8
|33
|4
|Ак Барс
|23
|15
|8
|31
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|27
|13
|14
|27
|7
|Нефтехимик
|27
|9
|18
|25
|8
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|9
|Лада
|24
|10
|14
|23
|10
|Авангард
|24
|9
|15
|20
|11
|Барыс
|26
|7
|19
|16
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|15.11
|15:30
|
Сибирь – Динамо М
|1 : 2
|15.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Барыс
|4 : 1
|15.11
|19:00
|
Ак Барс – СКА
|- : -
|15.11
|19:30
|
Сочи – Куньлунь РС
|- : -
|15.11
|19:30
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -