«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» и одержал шестую победу подряд
«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на сталионе «Уфа-Арена» завершилась со счетом 5:1.
Голами в составе уфимской команды отметились Степан Санников, Данил Алалыкин, Сергей Шмелев, Александр Хмелевский и Алексей Пустозеров.
За клуб из Астаны шайбу забросил Егор Петухов.
«Салават Юлаев» выиграл шестой матч подряд. Команда занимает второе место на Востоке с 33 очками в 23 играх.
«Барыс» проиграл пятый матч подряд и находится на шестой строчке, имея на счету 23 очка в 25 встречах.
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Голы: Санников — 3 (Панин, Антипин), 8:16 — 1:0. Алалыкин — 1, 10:26 — 2:0. Петухов — 7 (Сагадеев), 21:14 — 2:1. Шмелев — 10 (бол., Бочаров, Коледов), 23:40 — 3:1. Хмелевский — 10 (Кулемин), 31:38 — 4:1. Пустозеров — 5 (Алалыкин), 49:05 — 5:1.
Вратари: Кареев — Гудачек.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (7+11+9) — 20 (7+10+3).
Судьи: Кочетов, Наумов.
29 октября. Уфа. Уфа-Арена. 7676 зрителей.
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