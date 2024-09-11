«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Автомобилист» со счетом 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале лиги.

«Салават Юлаев» провел три игры на старте сезона, во всех из которых одержал победы. Уфимцы с 6 очками идут вторыми в Восточной конференции. «Автомобилист» после четырех матчей с 4 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.