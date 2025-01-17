«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

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«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ. Игра, прошедшая 17 января, завершилась со счетом 4:1 в пользу екатеринбургского клуба.