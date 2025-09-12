Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Автомобилист» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

В следующем матче 15 сентября команды снова встретятся друг с другом. Игра пройдет в Екатеринбурге на «УГМК Арене».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
Читайте также
Карпин сказал, чем недоволен в сборной, и оценил Соболева, Кисляк заявил, из-за кого перестал есть блинчики. Что происходит перед матчем Россия – Нигерия
Тактика просачивания. Российских фигуристов все больше среди участников Гран-при
Медведеву присудили поражение в матче с Джоковичем за удар мячом в зрителя
Популярное видео
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
Каменев поехал в ECHL. Русские новички в Америке
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Шарова не удивило, что «Салават» снял вратаря при счете 0:3

«Сочи» нанес ЦСКА первое поражение в сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 13 9 4 19
2 Нефтехимик 13 8 5 18
3 Ак Барс 13 7 6 15
4 Барыс 12 7 5 14
5 Салават Юлаев 12 6 6 13
6 Автомобилист 12 5 7 12
7 Амур 11 5 6 11
8 Адмирал 12 4 8 11
9 Трактор 10 5 5 10
10 Авангард 10 5 5 10
11 Сибирь 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 ЦСКА 13 10 3 20
3 Торпедо НН 12 9 3 18
4 СКА 10 8 2 16
5 Шанхай Дрэгонс 10 7 3 15
6 Динамо Мн 12 4 8 13
7 Спартак 12 5 7 12
8 Северсталь 11 5 6 12
9 Динамо М 13 5 8 12
10 Лада 13 1 12 5
11 Сочи 11 2 9 4
Результаты / календарь
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
5.10 17:00 Металлург Мг – Адмирал 2 : 5
5.10 18:00 Лада – Шанхай Дрэгонс 0 : 5
5.10 19:00 Ак Барс – Локомотив 0 : 2
5.10 19:10 Динамо Мн – Торпедо НН 1 : 2 Б
5.10 19:30 ЦСКА – Салават Юлаев 3 : 1
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости