«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: видеообзор матча
«Автомобилист» на выезде обыграл «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
В следующем матче 15 сентября команды снова встретятся друг с другом. Игра пройдет в Екатеринбурге на «УГМК Арене».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|9
|4
|19
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Ак Барс
|13
|7
|6
|15
|4
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|5
|Салават Юлаев
|12
|6
|6
|13
|6
|Автомобилист
|12
|5
|7
|12
|7
|Амур
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|12
|4
|8
|11
|9
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|10
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|11
|Сибирь
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|ЦСКА
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо НН
|12
|9
|3
|18
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|10
|7
|3
|15
|6
|Динамо Мн
|12
|4
|8
|13
|7
|Спартак
|12
|5
|7
|12
|8
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|9
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|10
|Лада
|13
|1
|12
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
Результаты / календарь
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
|5.10
|17:00
|Металлург Мг – Адмирал
|2 : 5
|5.10
|18:00
|Лада – Шанхай Дрэгонс
|0 : 5
|5.10
|19:00
|Ак Барс – Локомотив
|0 : 2
|5.10
|19:10
|Динамо Мн – Торпедо НН
|1 : 2 Б
|5.10
|19:30
|ЦСКА – Салават Юлаев
|3 : 1
Новости