Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:15

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: смотреть трансляцию матча Кубка Республики Башкортостан

«Салават Юлаев» сыграет с «Автомобилистом» в Кубке Республики Башкортостан 19 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Севостьянов (ХК «Автомобилист»).
Фото ХК «Автомобилист», Global Look Press

«Салават Юлаев» встретится с «Автомобилистом» в рамках FONBET Кубка Республики Башкортостан в понедельник, 19 августа. Матч состоится на льду «Уфа-Арены» в Уфе и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию встречи можно смотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе ХК «Салават Юлаев». Также игру «Салават Юлаев» — «Автомобилист» покажут на телеканалах КХЛ ТВ и КХЛ Prime.

Ежегодный предсезонный Кубок Республики Башкортостан проходит с 15 по 19 августа 2024 года в Уфе. В турнире принимают участие «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Металлург», «Нефтехимик» и «Северсталь».

КХЛ сезона-2024/2025 начнется 3 сентября. Башкортостанская команда вылетела из 1/8 Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Клуб из Екатеринбурга дошел до 1/2 финала плей офф КХЛ. Этот результат стал лучшим в истории команды.

Хоккей
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
В чемпионате Филиппин реализовали первый в истории четырехочковый бросок
Под Саратов прошел чемпионат России по пахоте
Регионам грозит дефицит таксистов с сентября
Страна так и не решила — предатели они или герои. Сбежавших из СССР Протопопова и Белоусову похоронят в Санкт-Петербурге
Бастрыкин поставил на контроль проверку данных о банкете в колонии в Мордовии
Умер российский бодибилдер Евгений Мишин
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Динамо» Миска рассказал, что ему было интересно посетить мемориал в деревне Хатынь
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 00:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости