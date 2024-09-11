«Салават Юлаев» сыграет с «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ 11 сентября

«Салават Юлаев» сыграет с «Автомобилистом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 11 сентября. Игра состоится в УСА «Уфа Арена» в Уфе. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Автомобилист» можно на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Башкортостана смогут посмотреть игру своей команды на телеканале БСТ. Начало эфира — в 18.45 по местному времени.

В истории личных встреч в сезоне-2023/2024 екатеринбургский клуб выиграл в трех из четырех матчей.

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