«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме товарищеского матча

«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в товарищеском матче — 3:2. Игра проходила в Уфе.

У клуба из Екатеринбурга шайбы забросили Семен Кизимов, Никита Шашков и Кертис Волк. У уфимцев отметились Александр Черный и Алексей Комаров.

Команды проведут еще один матч 19 августа.

Хоккей

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Кизимов — 1 (бол., Денежкин, Черников), 8:55 — 0:1. Черный — 1, 16:41 — 1:1. Шашков — 1 (Романцев), 48:15 — 1:2. Комаров — 1 (Жаровский, Кузнецов), 55:07 — 2:2. Волк — 1 (Кизимов), 63:11 — 2:3.

Вратари: Вязовой — Галкин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (10+12+14+2) — 24 (8+11+4+1).

Судьи: Лаврентьев, Овчинников.

18 августа. Уфа. Уфа-Арена.