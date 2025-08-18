Хоккей
18 августа, 19:16

«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме товарищеского матча

Руслан Минаев

«Автомобилист» победил «Салават Юлаев» в товарищеском матче — 3:2. Игра проходила в Уфе.

У клуба из Екатеринбурга шайбы забросили Семен Кизимов, Никита Шашков и Кертис Волк. У уфимцев отметились Александр Черный и Алексей Комаров.

Команды проведут еще один матч 19 августа.

Хоккей

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Кизимов — 1 (бол., Денежкин, Черников), 8:55 — 0:1. Черный — 1, 16:41 — 1:1. Шашков — 1 (Романцев), 48:15 — 1:2. Комаров — 1 (Жаровский, Кузнецов), 55:07 — 2:2. Волк — 1 (Кизимов), 63:11 — 2:3.

Вратари: Вязовой — Галкин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (10+12+14+2) — 24 (8+11+4+1).

Судьи: Лаврентьев, Овчинников.

18 августа. Уфа. Уфа-Арена.

Хоккей
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 30 23 7 48
2 Ак Барс 30 19 11 40
3 Авангард 28 18 10 39
4 Автомобилист 30 16 14 35
5 Нефтехимик 31 15 16 31
6 Трактор 30 13 17 31
7 Амур 28 12 16 28
8 Барыс 30 11 19 27
9 Адмирал 27 10 17 26
10 Салават Юлаев 29 11 18 25
11 Сибирь 29 9 20 21
Западная конференция И В П О
1 Северсталь 30 21 9 42
2 Локомотив 30 19 11 41
3 Динамо Мн 29 19 10 41
4 Торпедо НН 31 19 12 41
5 Динамо М 28 16 12 34
6 Шанхай Дрэгонс 28 13 15 33
7 Спартак 29 14 15 31
8 ЦСКА 29 13 16 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 29 9 20 21
11 Сочи 27 7 20 19
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
23.11 14:00 Нефтехимик – Салават Юлаев 1 : 3
23.11 15:00 Барыс – Авангард 2 : 5
23.11 17:00 Северсталь – Лада 2 : 0
23.11 17:00 Шанхай Дрэгонс – Ак Барс 2 : 3 Б
Все результаты / календарь

