«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в Кубке Республики Башкортостан
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче FONBET Кубка Республики Башкортостан — 4:1.
У уфимского клуба шайбы забросили Нэйтан Тодд, Владислав Ефремов, Матвей Гуськов и Глеб Кузьмин. У екатеринбургского клуба гол забил Даниил Романцев.
Хоккей. Товарищеский матч
Кубок Республики Башкортостан
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Голы: Романцев — 2 (Каштанов), 16:24 — 0:1. Тодд — 1 (Ливо, Шаров), 27:39 — 1:1. Ефремов — 1 (бол.), 48:07 — 2:1. Гуськов — 1, 51:23 — 3:1. Кузьмин — 2 (п.в.), 59:59 — 4:1.
Вратари: Вязовой — Аликин (Галкин, 29:19, 58:49 — 59:59).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 35 (12+9+14) — 21 (6+8+7).
Судьи: Овчинников, Степучев.
19 августа. Уфа. Уфа-Арена.
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|0
|0
|0
|0
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|П
|О
|1
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|0
|0
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|0
|0
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|Локомотив
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|0
|0
|0
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|Северсталь
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|0
|0
|0
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|СКА
|0
|0
|0
|0
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|Сочи
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|0
|0
|9
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|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|0
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