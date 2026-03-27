«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» и повел в серии Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» дома победил «Автомобилист» в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 4:3.

По голу у уфимцев забили Шелдон Ремпал, Девин Броссо, Владислав Ефремов и Максим Кузнецов. Ефремов и Кузнецов также сделали по одной результативной передаче.

Дубль у гостей оформил Даниэль Спронг. Еще одну шайбу забросил Сергей Зборовский.

«Салават Юлаев» впервые вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч пройдет в Уфе в воскресенье, 29 марта. Начало — в 13.30 по московскому времени.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max