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«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» и одержал пятую победу подряд

Алина Савинова
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17 января. «Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ (4:1).
Фото ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» на выезде победил «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

У гостей в этой игре шайбы забросили Максим Денежкин, Анатолий Голышев, Владислав Раздьяконов и Александр Шаров. Даниил Романцев набрал 2 (0+2) очка. Автором единственного гола хозяев стал Джошуа Ливо.

«Автомобилист» одержал пятую победу подряд и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 58 очков в 45 матчах. «Салават Юлаев» с 60 баллами после 45 игр сохраняет вторую позицию на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Голы: Ливо — 32 (Тодд, Уилсон), 7:50 — 1:0. Денежкин — 8 (Романцев), 12:11 — 1:1. Голышев — 11 (бол., Да Коста, Мэйсек), 45:50 — 1:2. Раздьяконов — 1 (Романцев, Трямкин), 53:37 — 1:3. Шаров — 9 (п.в., Воробьев, Блэкер), 58:21 — 1:4.

Вратари: Вязовой — Галкин.

Штраф: 6 — 13.

Броски: 31 (11+11+9) — 29 (8+7+14).

Судьи: Беляев, Бондарь.

17 января. Уфа. Уфа-Арена. 7538 зрителей

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 37 10 76
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 45 26 19 59
4 Северсталь 46 28 18 57
5 Спартак 44 26 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 45 29 16 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Автомобилист 45 26 19 58
5 Металлург Мг 46 28 18 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
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Сибирь – Локомотив
 2 : 3 Б
17.01 16:30
Авангард – ЦСКА
 4 : 0
17.01 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 1 : 4
17.01 19:30
Спартак – Куньлунь РС
 - : -
17.01 19:30
Нефтехимик – Трактор
 - : -
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