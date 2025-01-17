«Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» и одержал пятую победу подряд
«Автомобилист» на выезде победил «Салават Юлаев» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
У гостей в этой игре шайбы забросили Максим Денежкин, Анатолий Голышев, Владислав Раздьяконов и Александр Шаров. Даниил Романцев набрал 2 (0+2) очка. Автором единственного гола хозяев стал Джошуа Ливо.
«Автомобилист» одержал пятую победу подряд и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 58 очков в 45 матчах. «Салават Юлаев» с 60 баллами после 45 игр сохраняет вторую позицию на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
Голы: Ливо — 32 (Тодд, Уилсон), 7:50 — 1:0. Денежкин — 8 (Романцев), 12:11 — 1:1. Голышев — 11 (бол., Да Коста, Мэйсек), 45:50 — 1:2. Раздьяконов — 1 (Романцев, Трямкин), 53:37 — 1:3. Шаров — 9 (п.в., Воробьев, Блэкер), 58:21 — 1:4.
Вратари: Вязовой — Галкин.
Штраф: 6 — 13.
Броски: 31 (11+11+9) — 29 (8+7+14).
Судьи: Беляев, Бондарь.
17 января. Уфа. Уфа-Арена. 7538 зрителей
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