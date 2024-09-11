«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» и одержал третью победу подряд

«Салават Юлаев» дома победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:3.

У клуба из Уфы дубль оформил Александр Шаров и еще по шайбе забросили Джошуа Ливо, Александр Хмелевский и Григорий Панин. Голы екатеринбургской команды забили Данил Романцев, Стефан Да Коста и Ник Меркли.

«Салават Юлаев» провел три игры на старте сезона, во всех из которых одержал победы. Уфимцы с 6 очками идут вторыми в Восточной конференции. «Автомобилист» после четырех матчей с 4 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы: Ливо — 2 (Тодд, Хафизуллин), 11:45 — 1:0. Меркли — 1 (Зборовский, Трямкин), 12:30 — 1:1. Шаров — 1 (бол., Ремпал, Тодд), 20:19 — 2:1. Хмелевский — 2 (бол., Шаров, Ремпал), 34:26 — 3:1. Панин — 1, 40:41 — 4:1. Романцев — 2 (Денежкин, Каштанов), 44:34 — 4:2. Шаров — 2 (Ремпал, Кузьмин), 45:10 — 5:2. Да Коста — 1 (Голышев, Трямкин), 45:23 — 5:3.

Вратари: Вязовой — Аликин (57:57 — 58:16).

Штраф: 16 — 10.

Броски: 26 (6+15+5) — 18 (6+8+4).

Судьи: Бондарь, Прокуратов.

11 сентября. Уфа. Уфа-Арена.