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Сегодня, 19:22

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» и одержал третью победу подряд

Алина Савинова
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«Салават Юлаев» дома победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:3.

У клуба из Уфы дубль оформил Александр Шаров и еще по шайбе забросили Джошуа Ливо, Александр Хмелевский и Григорий Панин. Голы екатеринбургской команды забили Данил Романцев, Стефан Да Коста и Ник Меркли.

«Салават Юлаев» провел три игры на старте сезона, во всех из которых одержал победы. Уфимцы с 6 очками идут вторыми в Восточной конференции. «Автомобилист» после четырех матчей с 4 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы: Ливо — 2 (Тодд, Хафизуллин), 11:45 — 1:0. Меркли — 1 (Зборовский, Трямкин), 12:30 — 1:1. Шаров — 1 (бол., Ремпал, Тодд), 20:19 — 2:1. Хмелевский — 2 (бол., Шаров, Ремпал), 34:26 — 3:1. Панин — 1, 40:41 — 4:1. Романцев — 2 (Денежкин, Каштанов), 44:34 — 4:2. Шаров — 2 (Ремпал, Кузьмин), 45:10 — 5:2. Да Коста — 1 (Голышев, Трямкин), 45:23 — 5:3.

Вратари: Вязовой — Аликин (57:57 — 58:16).

Штраф: 16 — 10.

Броски: 26 (6+15+5) — 18 (6+8+4).

Судьи: Бондарь, Прокуратов.

11 сентября. Уфа. Уфа-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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Восточная конференция И В П О
1 Авангард 4 3 1 7
2 Сал. Юлаев 3 3 0 6
3 Автомобилист 4 2 2 4
4 Нефтехимик 3 2 1 4
5 Амур 4 2 2 4
6 Трактор 3 1 2 3
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Авангард – Амур
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11.09 17:00
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