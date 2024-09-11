«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» и одержал третью победу подряд
«Салават Юлаев» дома победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:3.
У клуба из Уфы дубль оформил Александр Шаров и еще по шайбе забросили Джошуа Ливо, Александр Хмелевский и Григорий Панин. Голы екатеринбургской команды забили Данил Романцев, Стефан Да Коста и Ник Меркли.
«Салават Юлаев» провел три игры на старте сезона, во всех из которых одержал победы. Уфимцы с 6 очками идут вторыми в Восточной конференции. «Автомобилист» после четырех матчей с 4 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Голы: Ливо — 2 (Тодд, Хафизуллин), 11:45 — 1:0. Меркли — 1 (Зборовский, Трямкин), 12:30 — 1:1. Шаров — 1 (бол., Ремпал, Тодд), 20:19 — 2:1. Хмелевский — 2 (бол., Шаров, Ремпал), 34:26 — 3:1. Панин — 1, 40:41 — 4:1. Романцев — 2 (Денежкин, Каштанов), 44:34 — 4:2. Шаров — 2 (Ремпал, Кузьмин), 45:10 — 5:2. Да Коста — 1 (Голышев, Трямкин), 45:23 — 5:3.
Вратари: Вязовой — Аликин (57:57 — 58:16).
Штраф: 16 — 10.
Броски: 26 (6+15+5) — 18 (6+8+4).
Судьи: Бондарь, Прокуратов.
11 сентября. Уфа. Уфа-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|3
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|4
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|5
|Амур
|4
|2
|2
|4
|6
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|7
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|8
|Лада
|3
|1
|2
|2
|9
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|10
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|11
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|12
|Сибирь
|3
|0
|3
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Витязь
|3
|2
|1
|4
|6
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|7
|СКА
|3
|1
|2
|3
|8
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|9
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|3
|1
|2
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|11.09
|16:30
|
Авангард – Амур
|2 : 3 Б
|11.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|5 : 3
|11.09
|19:30
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -