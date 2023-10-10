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Сегодня, 16:00

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прямая трансляция матча КХЛ

«Матч ТВ» покажет видеотрансляцию матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» в 16.55
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеисты «Автомобилиста».
Фото ХК «Автомобилист»

10 октября уфимский «Салават Юлаев» на своем льду сыграет против «Автомобилиста» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на «Уфа-Арена» в городе Уфа, начало — в 17.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» покажет видеотрансляцию матча «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Начало — в 16.55. Прямой эфир игры также будет доступен на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и на сайте платформы «Кинопоиск».

Следите за ключевыми событиями противостояния КХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Салават Юлаев» с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» набрал 22 балла и располагается на второй строчке Востока.

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Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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10.10 12:30
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Сал. Юлаев – Автомобилист
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