10 октября уфимский «Салават Юлаев» на своем льду сыграет против «Автомобилиста» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет на «Уфа-Арена» в городе Уфа, начало — в 17.00 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» покажет видеотрансляцию матча «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Начало — в 16.55. Прямой эфир игры также будет доступен на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и на сайте платформы «Кинопоиск».

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«Салават Юлаев» с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» набрал 22 балла и располагается на второй строчке Востока.

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