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Сегодня, 19:34

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Автомобилист» и прервал серию из шести поражений подряд

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

Голами в составе команды из команды из Уфы отметились Данил Аймурзин, Шакир Мухамадуллин и Сергей Шмелев, забивший в овертайме.

За команду из Екатеринбурга отметились Даниил Тарасов и Сергей Зборовский.

«Салават Юлаев» прервал серию из шести поражений подряд. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Востока с 43 очками в 34 играх.

«Автомобилист» находится на первой строчке, набрав 49 очков в 34 матчах.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Аймурзин — 2 (бол., Хмелевский, Алалыкин), 34:15 — 1:0. Зборовский — 2 (Эберт, Да Коста), 35:41 — 1:1. Мухамадуллин — 5 (Картаев, Тимкин), 36:08 — 2:1. Тарасов — 2 (Да Коста), 43:55 — 2:2. Шмелев — 13 (Науменков, Коледов), 61:38 — 3:2.

Вратари: Кареев — Бобков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (6+12+9+3) — 19 (2+9+8+0).

Судьи: Гамалей, Кулаков.

25 ноября. Уфа. Уфа-Арена.

ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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2 ЦСКА 33 22 11 49
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5 Динамо М 34 18 16 41
6 Спартак 36 17 19 39
7 Динамо Мн 35 15 20 37
8 Витязь 34 15 19 37
9 Северсталь 34 13 21 34
10 Куньлунь 35 12 23 27
11 Сочи 31 5 26 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 34 23 11 49
2 Металлург 33 21 12 46
3 Сибирь 36 21 15 45
4 Адмирал 35 20 15 44
5 Сал. Юлаев 34 18 16 43
6 Авангард 33 18 15 39
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11 Амур 32 12 20 29
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Адмирал – Нефтехимик
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25.11 16:30
Барыс – Спартак
 1 : 4
25.11 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 3 : 2 ОТ
25.11 19:30
Куньлунь – Сочи
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