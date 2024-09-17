«Салават Юлаев» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» победил «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча прошла 17 сентября в Уфе и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.