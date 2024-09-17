«Салават Юлаев» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Салават Юлаев» примет «Авангард» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе, начало — в 17.00 по московскому времени.
Трансляцию матча «Салават Юлаев» — «Авангард» в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и сайте лиги. Также видеотрансляция будет доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по платной подписке).
Игру «Салават Юлаев» — «Авангард» покажут уфимский телеканал «БСТ» (начало в 18.45 по местному времени) и омский телеканал «12» (начало в 19.45 по местном времени) для жителей этих городов.
Следить за ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Авангард» можно будет в матч-центре на нашем сайте.
В этом регулярном чемпионате КХЛ уфимцы сыграли 4 матча и с 6 очками расположились на 5-м месте в Восточной конференции. Омичи после 5 игр с 7 очками вошли в тройку лидеров «Востока».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Адмирал
|4
|2
|2
|5
|7
|Лада
|5
|2
|3
|5
|8
|Сибирь
|5
|2
|3
|4
|9
|Амур
|5
|2
|3
|4
|10
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|11
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Северсталь
|6
|4
|2
|8
|4
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|5
|Куньлунь РС
|6
|3
|3
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо М
|5
|2
|3
|4
|10
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
|17.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|7 : 1
|17.09
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|17.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|17.09
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Лада
|- : -
|17.09
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -