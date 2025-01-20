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Сегодня, 19:19

Хет-трик Ливо принес «Салавату Юлаеву» победу над «Авангардом»

Даниил Аршавский
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«Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0

В составе хозяев хет-трик оформил Джош Ливо, еще одну шайбу забросил Деннис Ян.

«Салават Юлаев» набрал 62 очка в 46 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Авангард» идет 6-м на с 51 баллом в 46 встречах.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Ливо — 33 (бол., Хмелевский, Хафизуллин), 19:58 — 1:0. Ян — 10 (Пименов, Панин), 28:00 — 2:0. Ливо — 34 (Тодд), 38:11 — 3:0. Ливо — 35 (п.в., Уилсон, Комаров), 57:24 — 4:0.

Вратари: Вязовой — Серебряков (56:40 — 57:24).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 46 (15+18+13) — 26 (8+8+10).

Судьи: Дударов, Морозов.

20 января. Уфа. Уфа-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 38 10 78
2 ЦСКА 46 27 19 61
3 Динамо М 46 28 18 59
4 Спартак 45 27 18 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 46 18 28 41
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 49 31 18 67
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Сал. Юлаев 46 30 16 62
4 Автомобилист 46 27 19 60
5 Металлург Мг 47 28 19 59
6 Авангард 46 24 22 51
7 Адмирал 47 20 27 48
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
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