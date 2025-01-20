Хет-трик Ливо принес «Салавату Юлаеву» победу над «Авангардом»

«Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0

В составе хозяев хет-трик оформил Джош Ливо, еще одну шайбу забросил Деннис Ян.

«Салават Юлаев» набрал 62 очка в 46 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Авангард» идет 6-м на с 51 баллом в 46 встречах.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Ливо — 33 (бол., Хмелевский, Хафизуллин), 19:58 — 1:0. Ян — 10 (Пименов, Панин), 28:00 — 2:0. Ливо — 34 (Тодд), 38:11 — 3:0. Ливо — 35 (п.в., Уилсон, Комаров), 57:24 — 4:0.

Вратари: Вязовой — Серебряков (56:40 — 57:24).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 46 (15+18+13) — 26 (8+8+10).

Судьи: Дударов, Морозов.

20 января. Уфа. Уфа-Арена.