Хет-трик Ливо принес «Салавату Юлаеву» победу над «Авангардом»
«Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0
В составе хозяев хет-трик оформил Джош Ливо, еще одну шайбу забросил Деннис Ян.
«Салават Юлаев» набрал 62 очка в 46 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Авангард» идет 6-м на с 51 баллом в 46 встречах.
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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Ливо — 33 (бол., Хмелевский, Хафизуллин), 19:58 — 1:0. Ян — 10 (Пименов, Панин), 28:00 — 2:0. Ливо — 34 (Тодд), 38:11 — 3:0. Ливо — 35 (п.в., Уилсон, Комаров), 57:24 — 4:0.
Вратари: Вязовой — Серебряков (56:40 — 57:24).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 46 (15+18+13) — 26 (8+8+10).
Судьи: Дударов, Морозов.
20 января. Уфа. Уфа-Арена.
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|
Трактор – Витязь
|4 : 3
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|
Сал. Юлаев – Авангард
|4 : 0
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|
Нефтехимик – Металлург Мг
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|
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