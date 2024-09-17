«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Авангардом»
«Салават Юлаев» дома победил «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
За клуб из Уфы голы забили Ильдан Газимов, Артем Пименов, Алексей Василевский и Александр Шаров. У омской команды в этой встрече отличились Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов.
«Салават Юлаев» одержал четвертую победу в сезоне и с 8 очками вышел на второе место в турнирной таблице «Востока». «Авангард» потерпел третье поражение подряд и располагается на пятой позиции с 7 баллами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Голы: Газимов — 1 (Набиев, Панин), 7:25 — 1:0. Пименов — 1, 9:27 — 2:0. Чистяков — 3 (бол., Вей, Макеев), 19:41 — 2:1. Василевский — 1 (Ливо, Науменков), 27:43 — 3:1. Шарипзянов — 1 (бол., Макеев, Вей), 40:56 — 3:2. Шаров — 3 (Самонов), 51:04 — 4:2.
Вратари: Самонов — Хомченко (58:18).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 37 (13+11+13) — 31 (8+13+10).
Судьи: Ромасько, Соин.
17 сентября. Уфа. Уфа-Арена.
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|2
|2
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|17.09
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Адмирал – Куньлунь РС
|7 : 1
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|
Сибирь – Нефтехимик
|5 : 2
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Автомобилист – Барыс
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