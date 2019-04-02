"Салават Юлаев" – "Авангард": команды назвали составы

"Салават Юлаев" и "Авангард" назвали составы на третий матч финала Восточной конференции. Об этом команды сообщили в своих Твиттер-аккаунтах. Встреча начнется в 17.00 (мск). Счет в серии: 2-0 в пользу омичей. Игра пройдет на стадионе "Уфа-Арена".

Состав "Салавата Юлаева":

вратари: Метсола, Кареев;

1-е звено: Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;

2-е звено: Арзамасцев – Коледов, Ткачев – Бурмистров – Кугрышев;

3-е звено: Сергеев – Семенов, Жарков – Кадейкин – Солодухин;

4-е звено: Елизаров, Скориков, Гиматов – Хохряков – Майоров.

Состав "Авангарда":

вратари: Бобков, Налимов;

1-е звено: Медведев – Франсон, Столберг – Деарне – Бек;

2-е звено: Емелин – Покка, Широков – Семенов – Манукян;

3-е звено: Пивцакин – Чудинов, Шумаков – Фисенко – Галимов;

4-е звено: Мартынов, Яремчук, Зернов – Стась – Петров.

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