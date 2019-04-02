"Салават Юлаев" – "Авангард": команды назвали составы

"Салават Юлаев" и "Авангард" назвали составы на третий матч финала Восточной конференции. Об этом команды сообщили в своих Твиттер-аккаунтах. Встреча начнется в 17.00 (мск). Счет в серии: 2-0 в пользу омичей. Игра пройдет на стадионе "Уфа-Арена".
Состав "Салавата Юлаева":
вратари: Метсола, Кареев;
1-е звено: Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен;
2-е звено: Арзамасцев – Коледов, Ткачев – Бурмистров – Кугрышев;
3-е звено: Сергеев – Семенов, Жарков – Кадейкин – Солодухин;
4-е звено: Елизаров, Скориков, Гиматов – Хохряков – Майоров.
Состав "Авангарда":
вратари: Бобков, Налимов;
1-е звено: Медведев – Франсон, Столберг – Деарне – Бек;
2-е звено: Емелин – Покка, Широков – Семенов – Манукян;
3-е звено: Пивцакин – Чудинов, Шумаков – Фисенко – Галимов;
4-е звено: Мартынов, Яремчук, Зернов – Стась – Петров.
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Наш состав на третий матч серии #АВГСЮЛ– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 2 апреля 2019 г.
Начинаем в 19:00 📺👉@khl @MatchTV @BstTvrb#КубокГагарина 🏆 pic.twitter.com/Y80l1WbAXz
А вот и наш состав на третий матч финала Востока! #АВГСЮЛ #БородаМечты pic.twitter.com/mZQEUgjY9M– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 2 апреля 2019 г.