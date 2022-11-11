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11 ноября, 15:30

«Салават Юлаев» — «Авангард»: где смотреть и во сколько начало трансляции матча чемпионата КХЛ

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Сергей Толчинский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 11 ноября, «Салават Юлаев» примет на своем льду «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне команды встречались всего раз: уфимцы победили омичей со счетом 5:0.

В пяти последних матчах у «Авангарда» пять побед, у «Салавата» — три, и два поражения в дополнительное время.

Лучший бомбардир «Салавата» в этом сезоне — форвард Сергей Шмелев, набравший 19 (10+9) очков в 26 встречах. У «Авангарда» — нападающий Рид Буше, у которого 29 (17+12) баллов в 28 играх.

Следить за матчем «Салават Юлаев» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференций КХЛ — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы регулярного чемпионата — по этой ссылке

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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1 СКА 30 25 5 52
2 Локомотив 29 18 11 40
3 ЦСКА 27 17 10 39
4 Торпедо 29 18 11 37
5 Динамо М 29 16 13 36
6 Динамо Мн 29 14 15 32
7 Витязь 29 13 16 32
8 Спартак 30 12 18 29
9 Северсталь 29 11 18 29
10 Куньлунь 31 11 20 25
11 Сочи 27 4 23 13
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 29 19 10 40
2 Сал. Юлаев 28 17 11 40
3 Металлург 29 18 11 39
4 Адмирал 30 17 13 38
5 Сибирь 31 17 14 37
6 Авангард 29 15 14 33
7 Ак Барс 28 12 16 29
8 Трактор 30 12 18 27
9 Барыс 29 12 17 26
10 Амур 27 10 17 24
11 Нефтехимик 29 11 18 23
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Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
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Ак Барс – Авангард
 - : -
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