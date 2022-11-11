«Салават Юлаев» — «Авангард»: где смотреть и во сколько начало трансляции матча чемпионата КХЛ

В пятницу, 11 ноября, «Салават Юлаев» примет на своем льду «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне команды встречались всего раз: уфимцы победили омичей со счетом 5:0.

В пяти последних матчах у «Авангарда» пять побед, у «Салавата» — три, и два поражения в дополнительное время.

Лучший бомбардир «Салавата» в этом сезоне — форвард Сергей Шмелев, набравший 19 (10+9) очков в 26 встречах. У «Авангарда» — нападающий Рид Буше, у которого 29 (17+12) баллов в 28 играх.

Следить за матчем «Салават Юлаев» — «Авангард» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференций КХЛ — здесь //

Лучшие бомбардиры и снайперы регулярного чемпионата — по этой ссылке