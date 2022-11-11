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11 ноября, 19:40

«Авангард» в серии буллитов одолел «Салават Юлаев» и одержал шестую победу подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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11 ноября. «Салават Юлаев» — «Авангард».
Фото ХК «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев» на своем льду принимал «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Гости открыли счет после того, как защитник уфимцев Михаил Науменков забросил шайбу рукой в свои же ворота.

Потом «Салават Юлаев» усилиями Сергея Шмелева сравнял счет, но защитник «ястребов» Зият Пайгин снова вывел свою команду вперед.

В третьем периоде «Салават» забросил две шайбы подряд, когда по очереди отличились нападающие Александр Кадейкин и Павел Коледов. И теперь уже «Авангард» сравнял счет усилиями форварда Корбэна Найта.

Исход встречи решался в серии буллитов, где победу одержал омский клуб.

Это шестая победа подряд для «Авангарда». Кроме того, серия с набранными очками продлилась до девяти игр.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Брюквин — 6, 21:16 — 0:1. Шмелев — 11 (Кадейкин, Науменков), 26:58 — 1:1. Пайгин — 3 (Толчинский, Найт), 38:58 — 1:2. Кадейкин — 5 (Кузьмин, Шмелев), 53:32 — 2:2. Коледов — 4 (Кулемин, Хмелевский), 54:04 — 3:2. Найт — 9 (Буше), 58:19 — 3:3.

Победный буллит: Буше.

Вратари: Ежов — Демченко.

Штраф: 25 — 8.

Броски: 25 (4+10+9+2) — 37 (15+5+14+3).

Судьи: Белов, Овчинников.

11 ноября. Уфа. Уфа-Арена.

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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