«Салават Юлаев» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» дома обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Салават Юлаев» — «Амур» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После этой игры «Салават» расположился на 5-м месте в турнирной таблице Восточной конференции (29 очков в 24 встречах). У «Амура» — 24 очка в 24 матчах и 10-е место.

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