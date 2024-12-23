«Салават Юлаев» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.