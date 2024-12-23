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Сегодня, 15:45

«Салават Юлаев» — «Амур»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Салават Юлаев» примет «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Салават Юлаев», Telegram

«Салават Юлаев» примет «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 23 декабря. Игра пройдет на «Уфа-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Уфе игру также покажет местный канал «БСТ».

С ключевыми событиями игры «Салават Юлаев» — «Амур» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Салават Юлаев» набрал 48 очков 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Амур» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 20 очков в 37 играх. В предыдущих матчах регулярки «Салават Юлаев» уступил «Металлургу» (2:4), а «Амур» победил «Сибирь» (5:1).

В сезоне-2023/24 уфимцы победили хабаровчан во всех четырех играх.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 39 30 9 62
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 37 23 14 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 37 23 14 46
7 Динамо Мн 37 19 18 43
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 36 11 25 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 36 20 16 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 39 18 21 42
7 Авангард 36 17 19 36
8 Нефтехимик 37 13 24 36
9 Лада 34 14 20 33
10 Сибирь 34 13 21 29
11 Барыс 39 10 29 23
12 Амур 37 8 29 20
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23.12 15:30
Сибирь – Адмирал
 - : -
23.12 17:00
Сал. Юлаев – Амур
 - : -
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