Хет-трик Хмелевского принес «Салавату Юлаеву» победу над «Амуром»

«Салават Юлаев» дома обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

У клуба из Уфы отличились Иван Дроздов и Александр Хмелевский, который забросил три шайбы в ворота соперника. Единственный гол за хабаровскую команду забил Иван Мищенко.

После этой игры «Салават» расположился на 5-й позиции в таблице Восточной конференции (29 очков в 24 встречах). У «Амура» 24 очка в 24 матчах и 10-я строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Дроздов — 5 (бол., Хафизуллин, Ливо), 26:39 — 1:0. Мищенко — 1 (бол., Дрозг, Рылов), 28:00 — 1:1. Хмелевский — 11 (Башкиров, Пименов), 35:32 — 2:1. Хмелевский — 12 (бол., Ливо), 39:51 — 3:1. Хмелевский — 13 (бол., Ливо, Науменков), 44:11 — 4:1.

Вратари: Самонов — Лозебников.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 35 (11+18+6) — 26 (7+7+12).

Судьи: Кулаков, Сергеев.

31 октября. Уфа. «Уфа-Арена». 8013 зрителей.