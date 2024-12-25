«Салават Юлаев» победил «Амур», Ливо сделал хет-трик
«Салават Юлаев» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Амур» (5:4 ОТ).
Нападающий уфимцев Джош Ливо сделал хет-трик во втором периоде — 31-летний канадец лидирует в гонке снайперов регулярного чемпионата с 23 голами.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард Данил Алалыкин.
«Салават» одержал вторую подряд победу над «Амуром», команда из Хабаровска потерпела пятое поражение в шести последних играх.
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Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 5:4 ОТ (1:1, 3:2, 0:1, 1:0)
Голы: Ремпал — 14 (Тодд, Науменков), 6:35 — 1:0. Броссо — 6 (О. Ли), 15:55 — 1:1. Ливо — 21 (бол., Хафизуллин, Ремпал), 20:14 — 2:1. Броссо — 7 (О. Ли, Коротких), 29:30 — 2:2. Ливо — 22 (Самонов), 35:45 — 3:2. Барулин — 3 (Гальченюк, Щемеров), 37:06 — 3:3. Ливо — 23 (Науменков), 39:05 — 4:3. Гиздатуллин — 4 (Слепец), 46:07 — 4:4. Алалыкин — 7 (Ян), 63:40 — 5:4.
Вратари: Самонов — Шаймарданов.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 40 (14+12+10+4) — 44 (13+14+14+3).
Судьи: Ромасько, Светилов.
25 декабря. Уфа. Уфа-Арена.
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