«Салават Юлаев» вел со счетом 2:0 и уступил «Амуру» в Уфе

«Салават Юлаев» проиграл «Амуру» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:4.

У хозяев голом и результативной передачей отметился Артем Горшков. У гостей две шайбы забросил Ярослав Лихачев, 2 (1+1) очка на счету Алекса Гальченюка.

После первого периода уфимцы вели со счетом 2:0.

«Салават Юлаев» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах и с 33 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции. «Амур» набрал 36 очков и располагается на седьмой строчке.